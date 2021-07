Usa-Russia: vice segretario Sherman guiderà delegazione a dialogo strategico Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì prossimo, 28 luglio 2021, il vice segretario di Stato Usa, Wendy Sherman, si recherà a Ginevra, in Svizzera, per guidare la delegazione statunitense a un dialogo bilaterale di stabilità strategica tra Stati Uniti e Russia. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Sarà affiancata dal sottosegretario di Stato per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale Bonnie Jenkins, che fornirà una guida aggiuntiva alla delegazione. Questo incontro fa seguito a un impegno preso tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente russo Vladimir Putin di mantenere un dialogo robusto tra le due nazioni per gettare le basi per il futuro controllo degli armamenti e misure di riduzione del rischio.(Nys)