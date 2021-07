Bolivia: inchiesta su strage Senkata, arrestato ex capo di Stato maggiore Forze armate (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauricio Macri ha anche "censurato" la lettera che il suo successore, Alberto Fernandez, ha "inviato alle autorità boliviane esprimendo 'dolore e vergogna' su questi fatti falsi nei quali intende coinvolgermi. In un solo gesto Alberto Fernandez è riuscito a svilire la sua parola e la sua firma". Macri ha sottolineato che "gli stessi protagonisti locali, tanto l'ex ambasciatore argentino Normando Alvarez Garcia, così come l'ex comandante Terceros hanno smentito la denuncia di cospirazione e l'autenticità della prova che viene presentata con sembianze documentali. Tutto quanto detto è falso. Tutto è una bugia", ha aggiunto il politico-imprenditore secondo cui si tratta di una manovra per sviare dalle carenze dell'attuale governo rispetto alla gestione della pandemia. Il caso era nato la settimana scorsa, quando il ministro degli Esteri della Bolivia, Rogelio Mayta, diffondeva una lettera trovata nell'ambasciata argentina a La Paz, contenente - oltre ai ringraziamenti dell'aviazione militare - anche una lista dettagliata del materiale bellico inviato da Buenos Aires. (segue) (Brb)