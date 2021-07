Business news: Grecia, Fitch conferma rating Idr a BB con prospettiva stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating internazionale Fitch ha confermato il rating di default in valuta estera e locale (Idr) della Grecia a BB con prospettiva stabile. "I rating della Grecia riflettono un debole potenziale di crescita a medio termine, a causa dei livelli ancora molto elevati di crediti problematici nel settore bancario e grandi volumi di debito pubblico ed estero. Queste debolezze sono bilanciate da un reddito pro capite elevato, che è ben al di sopra della media”, ha riferito Fitch. Le prospettive stabili, secondo il comunicato, riflettono il punto di vista dell'agenzia sulla sostenibilità delle finanze pubbliche della Grecia, anche dopo che la pandemia ha gravemente sconvolto l'economia e nonostante i rischi significativi per il futuro. Fitch ha migliorato le sue previsioni per la crescita del PIl ellenico per l'anno in corso dal 3 al 4,3 per cento. Nel 2022 si prevede una crescita del 5,3 per cento e nel 2023 del 3,5 per cento. Secondo l'agenzia, l'economia greca ha registrato prestazioni migliori del previsto negli ultimi sei mesi, nonostante il periodico inasprimento delle restrizioni sul coronavirus. (Gra)