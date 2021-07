Business news: Grecia, 2,3 i milioni di visitatori nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2,3 milioni di turisti hanno visitato la Grecia finora quest'anno. Lo ha reso noto la viceministra del Turismo greca, Sofia Zaharaki. La Germania è tornata ad essere il primo Paese di provenienza dei visitatori, con 412.000 arrivi, mentre il mercato della Polonia è stato una grande sorpresa, con 202.000 fino ad oggi, dai 295.000 totali del 2020. Gli arrivi di turisti dagli Stati Uniti sono stati circa 100 mila. Zaharaki ha affermato che il turismo in entrata è diminuito del 78,2 per cento nel 2020 per un totale di 7.406.000 milioni di euro, da 34.005.000 milioni nel 2019. (Gra)