Business news: italiana Comer Industries acquisisce tedesca Wpg

- L'azienda per le macchine agricole, l'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e dell'industria Comer Industries, con sede a Corte Tegge in provincia di Reggio Emilia, ha acquisito il concorrente tedesco Walterscheid Powertrain Group (Wpg), di Lohmar presso Colonia. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, la fusione crea “uno dei più grandi gruppi di ingegneria meccanica per l'agricoltura al mondo, con un fatturato di 792 milioni di euro”. L'amministratore delegato di Comer Industries, Matteo Storchi, ha dichiarato: “Stiamo abbattendo le barriere per costruire insieme qualcosa di più grande, un campione europeo per un mercato in crescita globale”. (Geb)