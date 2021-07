Afghanistan: Guerini, confronto cooperativo fra Cina e Usa sarebbe positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe positivo se fra Cina e Stati Uniti si sviluppasse un confronto cooperativo sull’Afghanistan. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervistato da “Repubblica” alla Festa regionale dell’Unità a Pistoia. “Le dinamiche che si determineranno in Afghanistan non credo che interesseranno direttamente la Cina, quanto piuttosto per il rischio che quelle dinamiche determinano su alcune zone della Cina, per esempio quelle a forte presenza musulmana”, ha detto Guerini. “C’è un tema geopolitico molto rilevante in cui un grande attore come la Cina avrà la sua agenda. Se questa agenda su quel quadrante regionale si sviluppasse in confronto cooperativo con gli Usa sarebbe positivo”, ha aggiunto il ministro. “Il confronto con la Cina deve essere fermo e chiaro sul presidio degli elementi fondamentali – sovranità e vantaggio tecnologico – ma deve essere cooperativo”, ha ribadito Guerini. (Res)