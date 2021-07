Decreto Semplificazioni: via libera da Aula Camera con 265 sì, testo passa a Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'Aula della Camera con 265 sì, 14 no e 21 astenuti al decreto recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il provvedimento passa, ora, all'esame del Senato. Il provvedimento deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 30 luglio. (Rin)