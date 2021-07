Usa: tasso approvazione Biden scende al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del presidente statunitense, Joe Biden, è sceso a un nuovo minimo del 50 per cento, stando all'ultimo sondaggio di Gallup. Si tratta di un calo di 6 punti percentuali rispetto a giugno, dato emerso da un'indagine che ha coinvolto 1.007 adulti tra il 6 e il 21 luglio. Pesano nuovi timori sull'inflazione e sul numero crescente di casi di coronavirus, oltre che un rallentamento del tasso di vaccinazione. Suddivisi per partito politico, solo il 12 per cento dei repubblicani dà al presidente un punteggio di approvazione positivo, rispetto al 90 per cento dei democratici e al 48 per cento degli indipendenti. (Nys)