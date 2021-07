Bolivia: inchiesta su strage Senkata, arrestato ex capo di Stato maggiore Forze armate (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Macri ha da parte sua definito "tutte bugie" le denunce in arrivo da La Paz. "Smentisco in maniera netta" la "denuncia improvvida che funzionari boliviani hanno avanzato la scorsa settimana" ha scritto Macri in un messaggio pubblicato su Facebook, ripartendo dalla lettera con cui - nel novembre 2019 - l'allora comandante dell'aviazione militare, Jorge Terceros, avrebbe ringraziato l'argentina per la fornitura di materiale bellico usato nella repressione delle proteste seguite alle dimissioni di Morales. "Per conoscenza dell'opinione pubblica, chiarisco che nel novembre del 2019, dopo le denunce di frode (alle presidenziali del mese precedente) e le successive dimissioni di Evo Morales (...) l'Argentina ha fornito aiuto umanitario. Abbiamo dato asilo nell'ambasciata argentina a funzionari di Evo Morales, compreso suoi familiari, assieme a giornalisti accreditati nel Paese", ha sottolineato Macri. (segue) (Brb)