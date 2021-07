Argentina-Russia: Buenos Aires e Mosca, fiduciosi di risolvere problema approvvigionamento Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aveva assicurato che il fondo russo Rdif era in contatto con le autorità dell'Argentina in merito al ritardo nelle consegne dello Sputnik V. "Non è un'interruzione, ma un ritardo. È in corso un duro lavoro. C'è stato un ritardo, Rdif è in contatto con le sue controparti per risolvere inevitabili problemi", ha dichiarato Peskov. "Abbiamo sempre detto che la priorità assoluta è soddisfare le esigenze dei russi nella vaccinazione", ha assicurato il funzionario russo. Nella email pubblicata dai media il consigliere presidenziale argentino Cecilia Niccolini avvertiva la direzione del Rdif che Buenos Aires potrebbe rescindere il contratto per l'acquisto del vaccino russo Sputnik V a causa dei ritardi nelle forniture. (segue) (Abu)