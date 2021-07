Argentina-Russia: Buenos Aires e Mosca, fiduciosi di risolvere problema approvvigionamento Sputnik V (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Fernandez aveva annunciato il 10 dicembre l'accordo per l'approvvigionamento di trenta milioni di dosi del vaccino prodotto da Gamaleya e commercializzato dal fondo statale russo Rdif. L'Argentina era stato il primo paese della regione a scommettere sull'efficacia dello Sputnik V e ha iniziato il programma di immunizzazione con la prima dose del farmaco russo il 29 dicembre. Al momento dell'invio della email a Braverman, il 7 luglio, Nicolini denunciava che l'Argentina doveva ancora ricevere 18,7 milioni di dosi da Mosca. Secondo dati ufficiali delle autorità sanitarie, il paese sudamericano ha somministrato un totale di 28,6 milioni di dosi. Il 50,2 per cento della popolazione ha ricevuto per lo meno una applicazione, mentre è di 5,6 milioni il numero delle persone che hanno ricevuto anche il richiamo, equivalente al 12,7 per cento della popolazione. Oltre a Sputnik V in Argentina vengono somministrarti anche i vaccini Sinopharm, Astrazeneca e Moderna. (Abu)