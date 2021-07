Napoli 2021: Letta, abbiamo scelto Maradona, vinceremo le prossime Amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Napoli abbiamo scelto Maradona. Quattro mesi fa il partito stava per implodere per divisioni e scontri interni. Oggi siamo qui, abbiamo i migliori candidati possibili e vinceremo le prossime Amministrative". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a proposito del candidato per Napoli del centrosinistra e del Movimento cinque stelle, Gaetano Manfredi. Letta ha parlato in occasione della pre-agorà dei sindaci Pd, nel capoluogo campano. (Rin)