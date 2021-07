Sahel: Guerini, triangolo di instabilità con effetti sull'Europa, non possiamo ignorarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sahel è un triangolo di instabilità con effetti anche sull’Europa: girarci dall’altra parte non risolve il problema. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervistato da “Repubblica” alla Festa regionale dell’Unità a Pistoia. “Il vertice alto di questo triangolo è la Libia, a ovest il golfo di Guinea, a est il Corno d’Africa: in mezzo c’è il Sahel. Questo è un triangolo immenso di grande instabilità che non possiamo immaginare non abbia conseguenze sull’Europa, sia sul piano della sicurezza, sia sul piano delle dinamiche migratorie”, ha detto Guerini. “Girarci dall’altra parte significa non confrontarsi con un piano contradditorio. Può essere una cosa che ci mette tranquilli con la nostra coscienza, ma non ci consente di risolvere i problemi quanto piuttosto di aggravarli”, ha aggiunto il ministro. (Res)