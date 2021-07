Libia: Guerini, per stabilità è necessario che milizie straniere lascino il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per stabilizzare la Libia è necessario che le milizie straniere lascino il Paese e per quest’obiettivo serve un lavoro politico, diplomatico e di grande fermezza che l’Europa deve mettere in campo. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervistato da “Repubblica” alla Festa regionale dell’Unità a Pistoia. “La Libia credo che sia un altro esempio delle difficoltà e delle ambiguità che l’Europa ha visto caratterizzarsi nel recente passato. Ora ci stupiamo della presenza russa e turca, ma quando si è aperto il conflitto intra-libico, l’Europa non aveva un’agenda comune, non ha avuto un atteggiamento chiaro, non è intervenuta e ogni volta che nella politica internazionale c’è uno spazio vuoto, ci sono attori che provano a colmarlo. Questo vuoto è stato riempito da Turchia e Russia”, ha detto Guerini. Secondo il ministro, solo allora “l’Europa si è svegliata” con le due Conferenze di Berlino, il rinnovo della missione Irini e la volontà di accompagnare la Libia alle elezioni di dicembre. (Res)