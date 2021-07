Usa: Casa Bianca, nostro obiettivo non è colpevolizzare ma informare non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, non intende colpevolizzare quanto piuttosto informare coloro che non si sono ancora vaccinati contro il Covid-19. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Lo scopo della presidenza "non è dare colpe" ma "fornire informazioni accurate". "Non penso - ha aggiunto- che il nostro compito sia dare la colpa, ma ciò che dobbiamo fare è dare informazioni accurate alla gente che non è ancora vaccinata, spiegando quali sono i rischi a cui vanno incontro". (Nys)