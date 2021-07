Afghanistan: incontro a Roma tra rappresentanti Usa, Ue, Nato, Regno Unito e Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti speciali e gli inviati speciali di Stati Uniti d'America, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Nato, Norvegia e Regno Unito si sono incontrati a Roma il 22 luglio 2021 per discutere della situazione in Afghanistan e degli sviluppi dei negoziati dopo l'ultimo round di colloqui ad alto livello a Doha il 17-18 luglio 2021. Nel comunicato congiunto si legge quanto segue. I nostri paesi e le nostre organizzazioni sono impegnati in una forte partnership con l'Afghanistan e seguiranno da vicino gli sviluppi in corso in questa nuova fase di transizione con il ritiro delle forze internazionali. Il popolo afghano ha sofferto troppo a lungo per il conflitto. Siamo profondamente preoccupati per gli alti livelli di violenza, l'offensiva militare dei talebani e il numero di gravi violazioni e violazioni dei diritti umani segnalate nelle comunità più colpite dal conflitto armato in corso in tutto il paese. Chiediamo a tutte le parti di ridurre la violenza e proteggere i civili, rispettando i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale. Chiediamo ai talebani di porre fine alla loro offensiva militare e sia alla Repubblica islamica che ai talebani di impegnarsi in modo significativo nel processo di pace. Ribadiamo l'urgenza di raggiungere un cessate il fuoco per garantire il successo dei negoziati e riconosciamo i sacrifici delle forze di sicurezza afghane. Riaffermiamo che non esiste una soluzione militare al conflitto in Afghanistan, sosteniamo la risoluzione 2513 (2020) dell'Unsc e non sosteniamo alcun governo in Afghanistan imposto con la forza militare. (segue) (Nys)