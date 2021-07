Giustizia: Di Maio, Conte troverà mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io tifo per la mediazione e credo che Giuseppe Conte riuscirà a trovare una mediazione, non al ribasso, che metta d’accordo le parti in causa e costruisca una riforma in favore dei cittadini italiani". Lo ha detto, in merito ala riforma della giustizia, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al convegno "Quello che ci unisce: un mondo più solidale, un’Europa più democratica, un’Italia più giusta", nell’ambito della festa di Articolo uno, a Bologna. (Rin)