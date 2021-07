Libia: Di Maio, bombardamenti 2011 scelta folle e scellerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione di bombardare la Libia nel 2011 è stata scellerata e folle ed ha creato un Paese diviso in tante parti ed un inferno di cellule terroristiche”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al convegno “Quello che ci unisce: un mondo più solidale, un’Europa più democratica, un’Italia più giusta” nell’ambito della festa di Articolo 1. “Ciò che ha fatto l’Italia è stato cercare di arrivare ad un processo di pace per avere un governo unico”, ha aggiunto ricordando che il governo di unità nazionale in Libia “è un punto di partenza”. (Rin)