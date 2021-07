Sahel: Guerini, Europa deve essere presente, è la frontiera in cui cimentarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frontiera meridionale dell’Europa è il Sahel e lì l’Europa non può non essere presente. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervistato da “Repubblica” alla Festa regionale dell’Unità a Pistoia. “Se l’Europa vuole avere un’ambizione di essere fornitore globale di sicurezza e sviluppo, la frontiera africana è quella su cui deve cimentarsi. E ha gli strumenti per poterlo fare. L’impegno europeo può andare nella dimensione securitaria, rafforzando istituzioni di Paesi molto deboli, confrontandosi con situazioni politiche che presentano grandi contraddizioni”, ha detto Guerini, che ha poi ricordato le sue recenti visite in Niger e Mali, enunciando alcuni problemi legati alla debolezza estrema a livello sociale, economico e securitario per questi Paesi. In questa regione si va dal terrorismo, ha detto il ministro, a “fenomeni di lotte etniche. Ci sono traffici più svariati, c’è il paradigma di una situazione compromessa dal punto di vista dei fondamentali di sicurezza e di controllo del territorio”. “Siamo in un quadro contradditorio e complesso, però lì si giocano tante partite”, ha aggiunto Guerini. (Res)