Mediterraneo: Di Maio, lavorare con Francia ci aiuta a raddoppiare forze contro terrorismo

- “Nel Mediterraneo, finche vivremo le questioni in un’ottica di competizione con la Francia, non andremo da nessuna parte”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al convegno “Quello che ci unisce: un mondo più solidale, un’Europa più democratica, un’Italia più giusta” nell’ambito della festa di Articolo 1. “Con la Francia c’è stato un’importante vertice da cui abbiamo dato il via a nuovi programmi”, ha aggiunto ricordando che “lavorare con la Francia ci aiuta a raddoppiare le forze contro il terrorismo”. (Rin)