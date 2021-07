Afghanistan: Guerini, non possiamo disinteressarci, serve forte impegno diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale non può disinteressarsi dell’Afghanistan: deve essere fortemente presente dal punto di vista diplomatico, e mantenere l’ambasciata italiana a Kabul è stata una scelta giusta. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervistato da “Repubblica” alla Festa regionale dell’Unità a Pistoia. “Chiudere l’ambasciata significava abbandonare l’Afghanistan”, ha detto il ministro, secondo cui, d’altro canto, la comunità internazionale “deve continuare ad addestrare le forze di sicurezza anche fuori area, intensificare i rapporti politici ed economici”. “Le missioni a livello militare iniziano, si sviluppano, si adattano e poi finiscono. Una missione non può essere proiettata per sempre: è uno sforzo pesante dal punto di vista militare, finanziario e delle vite umane. In vent’anni di operazione per l’Italia 253 persone perso la vita in Afghanistan con oltre 700 feriti”, ha ricordato Guerini. “Non nascondo di essere stato fra i ministri della Difesa uno di quelli che ha cercato di portare avanti di più l’idea che forse il rientro fosse prematuro, che il nemico non era ancora sconfitto e che le istituzioni afgane avevano bisogno ancora di un sostegno. Dopodiché io faccio il ministro della Difesa e il mio primo compito è garantire la sicurezza dei nostri contingenti: senza la copertura degli Stati Uniti, la presenza dei soldati italiani sarebbe stata con un altissimo livello di rischio”, ha detto Guerini. (segue) (Res)