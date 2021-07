Afghanistan: Guerini, non possiamo disinteressarci, serve forte impegno diplomatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo portando in Italia gli interpreti afgani e coloro i quali hanno collaborato con gli italiani con le loro famiglie. Ne abbiamo già portati 270 e ne porteremo altri per salvarli da rappresaglie”, ha spiegato il titolare della Difesa. Secondo Guerini “oggi siamo in presenza di una situazione fortemente complicata: sul terreno c’è stata l’avanzata talebana” e per questo ora il ministro guarda “con sofferenza il rischio di venir meno alcuni risultati raggiunti”, anche se la società afgana sta tentando di rispondere oggi con la volontà di difendere i diritti conquistati. (Res)