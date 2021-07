Pd: Guerini su rapporto con M5s, alleanze sono un mezzo non un fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le alleanze siano strumenti per realizzare la politica: se quello strumento realizza una politica che riteniamo utile per il Paese, allora va rafforzata. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervistato da “Repubblica” alla Festa regionale dell’Unità a Pistoia. Rispondendo a una domanda sull’alleanza fra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle e sul fatto che questa sia diventata “strutturale” Guerini ha affermato: “L’alleanza è il mezzo non il fine. Quando il Partito democratico ha immaginato che il fine della propria politica fosse semplicemente la costruzione di un’alleanza credo che abbia sbagliato”. (Res)