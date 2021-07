Haiti: funerali Moise, vedova denuncia "cospirazione" contro l'ex presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martine Moise, moglie dell'ex presidente di Haiti, Jovenel Moise, ha dichiarato che suo marito, assassinato il 7 luglio da un gruppo armato, "è stato abbandonato e tradito". Lo ha detto nel suo discorso tenuto durante le esequie dell'ex presidente tenute oggi a Cap-Haitien. "Sei stato ucciso brutalmente, hanno cospirato contro di te", ha affermato Martine rivolgendosi al feretro, denunciando inoltre che gli stessi assassini e cospiratori, definiti come "avvoltoi", erano presenti al funerale. "Non si nascondono neppure, continuano ad andare per le strade, sono lì che ci osservano ed ascoltano". La vedova di Moise, lei stessa rimasta ferita durante l'agguato a suo marito, ha denunciato che il sistema politico del Paese "è marcio", e ha quindi chiesto che "il sangue del nostro presidente non sia stato sparso invano". "Gli oligarchi hanno vinto una battaglia, abbiamo perso una battaglia, ma la guerra non è ancora finita", ha quindi affermato Martine. (segue) (Mec)