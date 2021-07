Haiti: funerali Moise, vedova denuncia "cospirazione" contro l'ex presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esequie di Moise si sono tenute oggi, ma già da giorni il Paese caraibico celebra il ricordo del defunto presidente. Le autorità di Haiti hanno disposto la chiusura della zona settentrionale della frontiera con la Repubblica Dominicana fino a tutta la sera di venerdì. La camera ardente è stata aperta martedì, mentre dalla giornata di mercoledì, riferisce "Rfi", è stata proibita la vendita dell'alcol e le stazioni radio hanno potuto trasmettere solo "musica di circostanza". Ieri si è tenuta la celebrazione di una messa "patriottica" nella cattedrale di Cap-Haïtien, seguita da una marcia e una veglia funebre. Nei due giorni festivi indetti dalle autorità, prosegue la testa, i cittadini sono invitati anche a pulire se non a ripitturare la facciate delle loro case. Le cronache riferiscono dell'arrivo di numerosi rappresentanti di delegazioni straniere e di un tutto esaurito negli alberghi locali. I veri e propri funerali si sono tenuti a pochi chilometri dal centro città e sono stati interamente finanziati dalla famiglia Moise, aveva fatto sapere la moglie Martine sottolineando, in una nota, che non avrebbe accettato nessun "appoggio del Tesoro". (segue) (Mec)