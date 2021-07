Decreto Semplificazioni: Brunetta, via i colli di bottiglia, Pa diventa motore sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, esprime "grande soddisfazione per l’approvazione alla Camera del decreto legge sulle semplificazioni, che definisce anche la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie a questo provvedimento - la prima milestone del Pnrr, raggiunta rispettando pienamente il cronoprogramma negoziato con la Commissione europea - l’Italia potrà ottenere a breve l’anticipo di 25 miliardi sui circa 200 miliardi di fondi Ue che spettano al nostro Paese. Siamo intervenuti - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - eliminando i principali colli di bottiglia che potrebbero frenare la transizione digitale ed ecologica: dimezziamo i tempi delle valutazioni ambientali, riduciamo di più della metà le attese per le autorizzazioni per la banda ultra larga per portare la fibra a tutte le famiglie, sblocchiamo il superbonus 110 per cento, acceleriamo gli appalti e la realizzazione di importanti opere strategiche. Tra le novità introdotte, c'è anche una norma che consente, in caso di ricorsi al Tar, di proseguire senza interruzioni i lavori delle opere legate al Pnrr: è la garanzia che l’Italia procederà in velocità, senza pregiudicare le legittime tutele per le imprese". (segue) (Com)