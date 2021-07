Decreto Semplificazioni: Brunetta, via i colli di bottiglia, Pa diventa motore sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brunetta aggiunge: "Per garantire a tutti i cittadini meno burocrazia e certezza dei diritti, rafforziamo, infine, il silenzio assenso e i poteri sostitutivi. La Pubblica amministrazione diventa motore di sviluppo, catalizzatore della ripresa. Ringrazio il Parlamento per i contributi costruttivi, che sono certo arricchiranno anche l'esame del decreto reclutamento attualmente incardinato al Senato: le norme per rafforzare e riqualificare il capitale umano pubblico sono l’altra faccia della medaglia. La semplificazione e la digitalizzazione sono destinate a rimanere sulla carta senza personale dotato delle competenze giuste per affrontare le sfide del futuro. Abbiamo disegnato una nuova Pa - conclude ancora Brunetta -, all’altezza di una nuova Italia in una nuova Europa".(Com)