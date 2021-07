Roma 2021: Michetti, riprenderemo brand Centrale del latte, è gioiello Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi un bellissimo incontro con i rappresentanti della Coldiretti. Il mio rapporto con il mondo agricolo è forte e per tale motivo mi occuperò di valorizzare questo importante comparto romano, le sue tipicità e le sue produzioni. Ho comunicato a tutti i partecipanti la nostra volontà di riprendere la Centrale del Latte di Roma per farla ritornare un nostro gioiello, un motivo di vanto. Vogliamo riappropriarci di questo nostro marchio, di una nostra azienda storica. Ci sono le possibilità per far rientrare la Centrale tra le partecipate romane". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti durante l'incontro con i rappresentanti della Coldiretti. "Roma è la Capitale d'Italia - ha aggiunto - la Città Eterna conosciuta in tutto il mondo. Il suo brand deve essere nuovamente valorizzato dopo anni di buio. Quello che si fa, si produce e si vende a Roma deve essere di per sé percepito come un bene di qualità, frutto di una storia e di una tradizione. Bisogna dunque lavorare sul posizionamento del brand Roma a livello nazionale e internazionale. Chi fa impresa nella nostra città - nei vari settori, come agricoltura, allevamento, artigianato, ristorazione, moda - può e deve presentarsi sul mercato con questo valore aggiunto", ha concluso Michetti. (Com)