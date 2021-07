Milano 2021: Roggiani (Pd), Bernardo non usi disabili per campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bernardo non si permetta di usare le persone con disabilità per la sua campagna elettorale, soprattutto parlando a nome della destra che in materia ha veramente il nulla da insegnare. Il candidato sindaco, inoltre, dimostra di avere davvero molto da studiare". lo afferma in una nota la segretaria metropolitana del Partito Democratico di Milano, Silvia Roggiani, replicando al candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo, sul tema della disabilità. "È evidente che ignora, o forse dovremmo dire che finge di ignorare, come le giunte di centrodestra investivano 28 milioni di euro per i servizi per le persone con disabilità, quella attuale più di 44", prosegue roggiani ricordando che "sempre questa giunta ha aperto diverse strutture o favorito vari progetti tra cui il centro diurno disabili di via Anfossi che la città aspettava dagli anni Ottanta. Siamo i primi a sapere che si deve fare ancora molto, ma gli ultimi a poter parlare sono proprio 'loro', quelli che in Regione Lombardia, se non fosse stato per le mozioni presentate dalle opposizioni, un anno fa avrebbero tagliato di oltre il 30 per cento il contributo destinato alle persone con gravissime disabilità".(Com)