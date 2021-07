G20: Cingolani, non ci saranno nuove estrazioni di petrolio onshore in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di nuove estrazione di petrolio onshore in Italia "non se ne parla". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, rispondendo, nel corso della conferenza stampa finale ad G20 Ambiente ed Energia a Napoli, alla domanda di un cronista che gli chiedeva se fosse o meno favorevole a nuove estrazioni petrolifere onshore in Italia. “Noi dobbiamo decarbonizzare", ha sottolineato il ministro e se dovesse servire nuovo petrolio "non ci saranno nuove concessioni", ha aggiunto. (Res)