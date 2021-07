Pd: Zingaretti, auguri a Sara Battisti e Augusto Gregori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero fare i miei auguri di buon lavoro a Sara Battisti e Augusto Gregori, per la carica rispettivamente di vice segretario e presidente del Pd Lazio. Sono certo che sapranno portare un contributo fondamentale al partito democratico del Lazio e affrontare al meglio le importanti sfide che lo attendono sul nostro territorio in questo particolare momento storico, sempre al fianco delle cittadine e dei cittadini del Lazio". Così in una nota Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. (Com)