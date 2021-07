© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15 a un +200 per cento, in base alle Regioni". Lo ha affermato in merito alla campagna vaccinale il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, in una intervista al Tg5. "Noi stiamo andando a 500.000 vaccinazioni al giorno, la macchina viaggia quasi al 100 per cento", ha proseguito Figliuolo. (Rin)