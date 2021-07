Covid: oggi incontro Giorgetti-Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi al Mise l’incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il senior vice president di Moderna international manufacturing, Nicolas Chornet, ed il senior vice president business development and corporate strategy, Said Francis. Presenti al colloquio sul tema della produzione dei vaccini in Italia, tra gli altri, il commissario straordinario per le misure anti Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo. Lo si legge in una nota del Mise. (Com)