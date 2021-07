Covid: Lollobrigida (Fd'I), imbarazzanti parole Boschi contro Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, dichiara di trovare "semplicemente imbarazzanti le parole di Maria Elena Boschi, che sul Green pass accusa di incoerenza Giorgia Meloni. Il capogruppo di Italia viva - continua il parlamentare in una nota - per seguire Matteo Renzi e mantenere una poltrona ha più volte tradito il mandato elettorale. La crescita di Fratelli d'Italia dimostra la coerenza del presidente di Fd'I Giorgia Meloni, che ha preferito non svendere i nostri ideali, restando saldamente all'opposizione dei governi Conte e Draghi e non avallando provvedimenti assurdi e insensati". (Com)