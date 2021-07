Trasporti: Gualtieri, due grandi assi da Roma verso Bari e Firenze, passando per Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da futuro sindaco vedo due assi: quello fra Roma, Napoli e Bari, intorno alle linee dell’alta velocità, che saranno completate fra due anni. L’asse Roma-Napoli-Bari diventerà baricentro dell’intero centrosud". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione della pre Agorà all'ippodromo di Agnano, che precede le Agorà democratiche volute dal segretario del Pd Enrico Letta in vista delle elezioni amministrative del 2021. "Si ridurranno notevolmente le differenze con l’area produttiva del Nord, locomotiva economica del Paese - ha aggiunto -. L’altro asse sarà quello tra Roma, Napoli e Firenze, basato in particolare sul coordinamento dell’offerta del turismo culturale”. (Rer)