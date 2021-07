Riforme: Baldino (M5s), Parlamento discuta presto nostra legge per modifica parametri decreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera e promotrice della proposta di legge, segnala che "il monito del presidente della Repubblica sul decreto Sostegni bis deve spingere il Parlamento a rivedere la tecnica legislativa per l’elaborazione dei decreti legge e delle leggi di conversione. Un argomento - continua la parlamentare in una nota - su cui il M5s sta lavorando da tempo, proprio per limitare l’abuso della decretazione d’urgenza e soprattutto dei cosiddetti 'decreti omnibus' di contenuto eterogeneo". L'esponente pentastellata aggiunge: "Con la mia proposta di legge costituzionale interveniamo proprio su questo, rendendo più stringenti i paletti per l’ elaborazione dei decreti legge ai quali equipariamo in quanto ai limiti di contenuto anche la legge di conversione. Inoltre introduciamo il potere di rinvio parziale, da parte del presidente della Repubblica, delle leggi di conversione, in modo da evitare che venga rimandato alle Camere l’intero provvedimento". Baldino prosegue: "In questo modo si tende anche a limitare il ricorso alla decretazione d’urgenza, promuovendo invece il ricorso al procedimento legislativo ordinario, evitando squilibri tra poteri dello Stato. Spesso, infatti, di fronte agli innumerevoli atti d’urgenza che ingolfano le Camere e rispetto ai quali occorre lavorare in tempi ristretti per evitare la scadenza, i parlamentari utilizzano la legge di conversione per introdurre norme che diversamente non riescono a discutere e approvare. Si tratta - conclude la deputata - di una patologia nel processo legislativo italiano, per questo è necessario avviare la discussione di questa proposta di legge costituzionale". (Com)