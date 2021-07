Amministrative: Gualtieri, grandi città potranno essere traino Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia può cambiare grazie al traino delle grandi città se ben governate, nei campi del lavoro, dell’ambiente, dell’inclusione sociale". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione della pre Agorà all'ippodromo di Agnano, che precede le Agorà democratiche volute dal segretario del Pd Enrico Letta in vista delle elezioni amministrative del 2021. “Certo, i romani sono meno fortunati dei cittadini di Firenze e Bologna, dove i cinghiali non passeggiano in centro e i bus non prendono fuoco", ha concluso. (Rer)