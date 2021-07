© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 28 luglio, alle ore 8.30, la commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (palazzo San Macuto - sala del Refettorio), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani, svolge il seguito audizione della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)