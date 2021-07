Governo: Guerini, esecutivo sta bene ed è impegnato in passaggio decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta bene: siamo impegnati in un passaggio importante e decisivo per il Paese. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervistato da “Repubblica” alla Festa regionale dell’Unità a Pistoia. Dopo la fine dell’esperienza del governo guidato da Giuseppe Conte, “causata da una crisi ancora difficile da decifrare”, spiega Guerini, serviva un esecutivo in grado “da un lato di continuare l’azione di contrasto alla pandemia, dall’altro confrontarci con l’Europa per portare a terra le ingenti risorse del Pnrr, che è stato un successo importante per il Paese”. Secondo il ministro, “se abbiamo convinto l’Europa a imprimere una forte svolta nelle proprie politiche per fronteggiare la pandemia, credo che dipenda dallo sforzo dell’allora governo che ha saputo negoziare con capacità, impegno e determinazione il fatto che questo processo fosse necessario”. Secondo Guerini, si tratta di “un risultato straordinario che ha cambiato l’orizzonte europeo rispetto alle crisi che sta affrontando” e che sarebbe stato un peccato sprecare a causa di una crisi politica. (Res)