Olimpiadi: Raggi, vedere atleti partire da tutto il mondo è una vera emozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedere atleti partire da tutto il mondo, ognuno con i propri sogni di vittoria, di gloria, ognuno con alle spalle la propria preparazione fatta di duri allenamenti e di sacrifici, per raggiungere Tokyo e partecipare alle Olimpiadi è una vera emozione". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il mondo è di nuovo unito e tutto questo grazie allo sport, che riesce sempre a superare le differenze tra persone e culture per farne dei valori in più. La diversità si trasforma in rispetto per gli avversari - aggiunge Raggi -. La voglia di vincere si sposa con l’osservanza delle regole. Oggi ho letto che il judoka algerino Fethi Nourine si è ritirato dai Giochi olimpici per non affrontare l'atleta israeliano Tohar Butbul. Questo mi dispiace molto. Perché a parlare dovrebbe essere lo sport e non la politica. Queste gare rappresentano un’opportunità per avvicinarci ancora di più, dopo un anno e mezzo di lontananza. Il Covid-19 ci ha, purtroppo, fatto condividere le stesse sofferenze. In qualche modo ci ha reso più simili. Per questo dobbiamo essere sempre solidali gli uni con gli altri ed evitare qualsiasi tipo di discriminazione. Dobbiamo essere uniti. Tutti insieme", conclude la sindaca di Roma. (Rer)