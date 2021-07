Usa: media, Biden verso nomina Caroline Kennedy ambasciatrice Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende nominare Caroline Kennedy come ambasciatrice in Australia. Lo hanno detto alla “Cnn” tre persone che hanno familiarità con il dossier. Kennedy, figlia dell'ex presidente John F. Kennedy, ha servito come ambasciatore in Giappone durante l'amministrazione dell’ex presidente Barack Obama. È un'amica di lunga data, alleata e sponsor di Biden e ha promosso la candidatura del presidente all'inizio della campagna elettorale.(Nys)