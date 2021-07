Governo: Guerini, si discute ma c'è presidente del Consiglio con una certa autorevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo discute ma c’è un presidente del Consiglio con una certa autorevolezza. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervistato da “Repubblica” alla Festa regionale dell’Unità a Pistoia. Un chiaro riferimento a Mario Draghi, quello di Guerini, secondo cui “il tema non è discutere ma come si discute. Non sono chiamato a rinunciare ai valori in cui credo”. Secondo il ministro, “le forze politiche sono chiamate a trovare un minimo comune determinatore con esperienza e responsabilità”. L'importante, ha aggiunto, è "essere responsabili, chiari e leali". "Mario Draghi è una figura fondamentale nel panorama europeo e internazionale. Credo che stia guidando il governo con grandissima capacità e determinazione. Questa responsabilità che si è assunto ha bisogno di una grande solidarietà politica", ha spiegato Guerini. (Res)