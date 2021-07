Covid: 2,03 per cento personale sanitario non ha ancora ricevuto una dose di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 93,73 per cento del personale sanitario, pari a 1.827.885 persone, ha completato il ciclo vaccinale. Sono, invece, 39.686 gli operatori sanitari, pari al 2,03 per cento, che non hanno ancora ricevuto una dose di vaccino contro il Covid-19. E' quanto si legge nel report settimanale, aggiornato alle ore 16 di oggi, del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Francesco Paolo Figliuolo. Per quanto concerne gli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), coloro che sono totalmente vaccinati ammontano al 93,51 per cento. Lo 0,31 per cento, vale a dire 1.254 ospiti, è in attesa della prima dose. (Rin)