G20: documento finale ministeriale Energia e Clima, transizione energetica sia strumento di crescita (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'allineamento dei flussi finanziari a Parigi, viene data un’importanza centrale a orientare gli sforzi finanziari ed economici dei paesi del G20 verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, tenendo conto degli sforzi per sradicare la povertà, verso una transizione giusta e inclusiva. L’allineamento dei flussi finanziari e degli sforzi per la ripresa con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi può infatti rappresentare un’opportunità per la crescita economica facilitando gli investimenti per aumentare l’adozione di soluzioni già disponibili, tra le quali la generazione di energie rinnovabili e tecnologie a basse emissioni. A questo scopo è riconosciuta la necessità di sfruttare meglio l'intera gamma di leve e strumenti politici disponibili, inclusi i diversi pacchetti adottati per la ripresa dal Covid-19. Le strategie di adattamento e resilienza possono essere ulteriormente integrate nei flussi finanziari nazionali e internazionali anche attraverso la mobilitazione di ulteriori risorse pubbliche e private. In questo senso viene riconosciuta l’importanza di garantire la considerazione dei rischi climatici attuali e futuri in tutte le agende di investimento e politiche, verso lo sviluppo di standard di riferimento globali di rendicontazione. (segue) (Res)