G20: documento finale ministeriale Energia e Clima, transizione energetica sia strumento di crescita (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto punto riguarda la ripresa sostenibile e inclusiva e soluzioni tecnologiche energetiche innovative. È stato riconosciuto che le misure di ripresa in linea con l’Accordo di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile hanno il potenziale per portarci oltre l’approccio tradizionale, aumentare la resilienza economica e sociale globale e condurci, quindi, sulla strada per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. In questo senso l’introduzione di politiche, strumenti e tecnologie sostenibili possono consentire progressi sostanziali verso gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e per un futuro resiliente ai cambiamenti climatici, che garantisca e fornisca sia un impulso al benessere sociale che alla crescita e allo sviluppo economico sostenibile. (segue) (Res)