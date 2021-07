G20: documento finale ministeriale Energia e Clima, transizione energetica sia strumento di crescita (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre i grandi della Terra puntano a condividere le migliori pratiche per una ripresa sostenibile, resiliente e inclusiva. I G20 sottolineano l'importanza di costruire un’efficace valutazione preventiva delle misure di ripresa a livello nazionale e di condividere le migliori esperienze, politiche e strutturali, al fine di promuovere una ripresa duratura e sostenibile. Sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie innovative all'interno dei pacchetti di recupero in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. I G20 riconoscono il ruolo chiave che pacchetti nazionali ben progettati per la ripresa svolgono nel guidare le azioni a breve termine (Ndcs) e nel definire e supportare strategie a lungo termine (Lts) per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, facendo leva anche sulle opportunità offerte da tecnologie innovative e all’avanguardia. (segue) (Res)