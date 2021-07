G20: documento finale ministeriale Energia e Clima, transizione energetica sia strumento di crescita (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, hanno sottolineato i ministri nel comunicato che il ruolo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo innovazione e r&s non solo rivestono un ruolo chiave per il futuro ma per i G20 è necessario aumentarne i livelli, sia nel settore pubblico che in quello privato sulla base anche di collaborazioni a livello internazionale. Saranno promosse ricerca e istruzione verso un miglioramento delle tecnologie, dei programmi di formazione e della disseminazione per divulgare la scienza del clima e e le politiche connesse, aumentare la consapevolezza, la partecipazione e l'accesso pubblico alle informazioni. Parte degli investimenti in R&S dovrebbero essere orientati specificatamente ad aumentare le soluzioni innovative per un migliore mix energetico sostenibile, per l’efficienza energetica, modelli di produzione e consumo sostenibili e nuovi modelli di business. Prevedendo la possibilità di politiche fiscali e di sussidi che promuovano gli investimenti verso l’innovazione sostenibile e progetti mirati che tengano conto sia degli aspetti economici che di sociali e ambientali. (segue) (Res)