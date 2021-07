G20: documento finale ministeriale Energia e Clima, transizione energetica sia strumento di crescita (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si incoraggia infine il progresso continuo nell'uso estensivo e negli investimenti delle tecnologie digitali nei conglomerati urbani, per l'integrazione di sistema dell'energia rinnovabile variabile, compresi lo stoccaggio di energia, le reti intelligenti, le centrali elettriche virtuali, la gestione dell'offerta e la gestione della domanda, nonché il ruolo dell'energia idroelettrica e della moderna bioenergia per la stabilità del sistema e l'interazione e il coordinamento tra fonte di energia-rete-accumulo-carico. Vengono sostenute la generazione distribuita sostenibile locale e le comunità energetiche come mezzi concreti per facilitare l'accessibilità, l'affidabilità, la redditività, l'accessibilità e la sostenibilità dell'energia. Sono accolte, infine, con favore gli sforzi per migliorare la quantificazione e il monitoraggio delle soluzioni basate sulla natura al fine di informare, se del caso, le decisioni di pianificazione, i modelli finanziari e di business sostenibili. (Res)