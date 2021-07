G20: Cingolani, su clima ed energia grande cambiamento di coscienza in tempi molto rapidi

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Sui temi del clima e dell'energia c'è stato un grande cambiamento di coscienza in seno al G20, in tempi molto rapidi. Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine della ministeriale G20 Ambiente, Clima e Energia a Napoli. “Un anno fa non c’era questa coscienza comune, ho visto cambiamento in tempi molto rapidi, sono molto colpito”, ha detto Cingolani. Quindici Paesi su 20 vogliono accelerare sull’accordo di Parigi, mentre cinque sono rimasti fermi sui termini già concordati, ha ricordato il ministro, che discuterà in serata con il presidente del Consiglio Mario Draghi dell’accordo. Gli impegni finanziari sono esclusi dall’intesa raggiunta al G20, ha aggiunto Cingolani, che ha però espresso la volontà di raddoppiare il contributo per i Paesi vulnerabili a partire dal prossimo anno, anche “con i fondi del ministero”, da 60 milioni attuali a 100 il prossimo anno e 120 successivamente. Altrimenti, ha commentato Cingolani, “non possiamo chiedere ai Paesi più deboli di seguirci su questo percorso”. (Res)