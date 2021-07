Lazio: assessora Transizione Ecologica, bene convergenza politica su criticità arsenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rilevo con grande sollievo e soddisfazione la convergenza politica emersa finalmente di recente sia nella Giunta che in Consiglio regionale, dopo anni di stallo, sulla necessità di risolvere l’annosa questione dell’arsenico nell’acqua del Viterbese assieme ad altre criticità di carattere generale relative alla gestione della risorsa idrica nel Lazio. Ringrazio la consigliera regionale M5s Silvia Blasi, che sin dalla scorsa legislatura ha portato queste tematiche all’attenzione di tutta l’Aula e della Regione, anche di recente con un suo ordine del giorno che impegna la Giunta ad intervenire in tal senso e a considerare anche tutti quei Comuni, che, pur non avendo aderito alla società idrica Talete, si trovano ora a dover garantire ai propri cittadini un’acqua sicura; tema che è stato portato al Tavolo istituzionale avviato in Giunta regionale". Così in una nota Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio. (segue) (Com)